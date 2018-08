Me Sidiki Kaba victime d’un grave accident…La cellule de communication du ministre des affaires Etrangères dément

Un site d'informations de la place a écrit il y'a de cela quelques heures que Me Sidiki Kaba serait serait mal en point et que le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur aurait eu un Avc. Poursuivant, ils ont écrit :" Notre source a révélé que, présentement, ses proches s’activent pour son évacuation en France"





Aux fins d'en savoir davantage, dakarposte a joint au téléphone la cellule de communication du ministère des Affaires Etrangères. Au bout du fil, le chargé de com' attitré, en l'occurrence Soro Diop, de démentir catégoriquement cette information.

"Dans les plus brefs délais, vous aurez la preuve que le ministre se porte comme un charme" a laisse entendre l'ex journaliste du journal "Le Quotidien".