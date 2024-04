Mea culpa- Note d'excuses de la rédaction de dakarposte

Il y'a de cela quelques heures, la rédaction de dakarposte publiait deux articles concernant la névralgique Direction Générale des Impôts et Domaines du Sénégal.



Nous écrivions que M. Abdoulaye Diagne et Mamadou Guèye (respectivement Directeur Général des Impôts et Domaines et Directeur des Domaines) ont été remplacés.



Renseignements pris, il n'en est absolument rien. Nous avons été abusés par des sources jusqu'ici fiables.



Nous tenons à présenter nos sincères excuses à nos lecteurs, mais aussi et surtout aux intéressés (M. Diagne et Guèye) car les deux articles, devenus virales en quelques minutes, ont provoqué toutes sortes de réactions notamment sur les réseaux sociaux (facebook, X, etc...)





Encore une fois, dakarposte tient à s'excuser de cette erreur auprès des lectrices et lecteurs. Nous rappelons notre engagement à publier des informations avérées.



Jusqu'ici dakarposte traine la réputation d'une plateforme internet très bien fournie, fiable et neutre. Sans prétention, nous permettons à nos lecteurs et lectrices d'être informés en temps réel, notamment avec des exclusivités.



Nous ne sommes pas sans savoir que les gens aiment les informations qui leur apportent une valeur ajoutée – des informations qu’ils ne peuvent pas trouver n’importe où, auxquelles ils peuvent se fier, et qui leur promettent plus de pouvoir sur leurs propres vies, que le sujet soit la politique, la finance, ou les produits qu’ils utilisent dans leurs maisons.



Depuis la création du site, nous faisons des pieds et des mains pour que les contenus diffusés sur dakarposte soient vérifiés, afin d’éviter les fake news ainsi que les informations diffamantes et sans fondement. Mais, comme a t"on coutume de dire, l'erreur est humaine !