Migration irrégulière : plus de 100 corps repêchés en mer au Sénégal en 2024 (officiel) ‎

Plus de cent corps sans vie ont été repêchés en mer au Sénégal en 2024, à la suite de chavirements de pirogues liés à la migration irrégulière, a révélé lundi à Diourbel (centre) le secrétaire permanent du Comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière, le contrôleur général de police Modou Diagne.



‎De 2014 à 2024, plus de 71.000 personnes ont été portées disparues dans le monde dans le cadre de la migration irrégulière. Rien qu’en 2024, le Sénégal a enregistré 105 corps sans vie retrouvés après des naufrages de pirogues, sans compter ceux qui restent encore au fond de l’océan, a-t-il déclaré.



‎‎Il intervenait en marge de la cérémonie d’installation des comités régional et départemental de lutte contre la migration irrégulière de Diourbel.



‎‎Selon M. Diagne, cette initiative vise à “territorialiser la lutte” et à “impliquer les populations locales”, notamment les organisations communautaires de base (OCB), dans la prévention du phénomène migratoire.



‎‎Il a insisté sur la nécessité de “déconstruire l’idée selon laquelle l’Europe constitue un Eldorado” et a appelé à renforcer les actions de sensibilisation des jeunes.



‎‎Le secrétaire permanent a également souligné les efforts de l’État visant à multiplier les centres de formation professionnelle et à promouvoir des projets agricoles pour offrir des alternatives viables aux jeunes et les inciter à rester au pays.











































aps