Ministère des Finances : Lat DIOP autorisé à reprendre du service

Incarcéré depuis septembre 2024 dans le cadre d’une affaire de détournement présumé de deniers publics, Lat DIOP vient d’obtenir une attestation de reprise au ministère des Finances et du Budget, où il pourra théoriquement reprendre ses fonctions.



Selon le journal Les Échos, le ministre Cheikh DIBA a récemment signé un document officiel autorisant la reprise de service de l’ancien ministre des Sports et ex-directeur général de la Loterie nationale sénégalaise (LO NASE). Administrateur civil de formation, Lat DIOP était jusque-là en position de détachement.







Cette décision administrative intervient alors que Lat DIOP est toujours placé sous mandat de dépôt, poursuivi pour détournement de deniers publics, extorsion de fonds et blanchiment de capitaux, pour un montant estimé à 8 milliards de francs CFA. Il conteste les accusations portées contre lui et clame son innocence depuis le début de la procédure. Ses avocats, qui ont introduit plusieurs demandes de mise en liberté provisoire, ont récemment déposé une nouvelle requête, cette fois fondée sur des arguments qu’ils jugent solides pour contester les faits.



Toutefois, « Les Échos » précise que le président du Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier ne s’est pas encore prononcé sur cette demande. Il reste à voir si cette attestation de reprise de service pourra être mise à exécution tant que l’ancien DG de la Lonase demeure incarcéré.













































