Mobile Money : le CPCP met en garde contre une taxe jugée « excessive »

Le Cadre Permanent de Concertation des Prestataires du Transfert d’Argent (CPCP) tire la sonnette d’alarme face aux nouvelles mesures fiscales visant le mobile money. Dans un communiqué publié le 17 septembre 2025, l’organisation estime que cette taxation risque de « déséquilibrer un écosystème fragile » et d’entraîner de graves perturbations dans le secteur.



Le CPCP rappelle que le Sénégal est devenu en dix ans un modèle d’inclusion financière en Afrique de l’Ouest, grâce à l’essor du mobile money, qui a permis à des millions de citoyens d’accéder aux services financiers. Mais, selon lui, cette dynamique est aujourd’hui « menacée par une taxation excessive » qui pourrait décourager les usagers et fragiliser les acteurs de terrain.



L’organisation plaide pour une concertation élargie réunissant l’État, les opérateurs, les prestataires et les représentants des consommateurs, afin de trouver des solutions « équilibrées et durables ». Elle appelle à l’ouverture urgente d’un cadre de dialogue, pour éviter des conséquences qu’elle juge « désastreuses » sur l’économie numérique et sociale.