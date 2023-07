Mohammed VI a-t-il annulé son voyage au Sénégal ?

Le quai de pêche de Soumbédioune, à Dakar, ainsi que le Centre de Formation à l’Entrepreneuriat, situé à Diamniadio. Voilà les deux joyaux, entièrement financés par le royaume chérifien, que doit inaugurer le roi marocain, Mohammed VI. Seulement, une grippe contractée par le 23ème souverain de la dynastie alaouite avait empêché ce déplacement au Sénégal. Outre les Sénégalais, le roi était aussi attendu par ses compatriotes.



Le roi indisposé par le scandale sur les engrais ?

Mohammed VI devait quitter le Gabon, où il séjournait depuis quelques mois déjà, pour se rendre à Dakar. Attendu dans ce pays d’Afrique de l’Ouest, le roi marocain, ralliera directement Rabat, depuis le Gabon, pour fêter l’Aïd el-Fitr avec ses compatriotes. Nous étions à la mi-avril et à ce stade, rien d’inquiétant, juste des questions. Notamment autour de l’état de santé du roi marocain.



Entretemps, il y eut beaucoup de remous dans l’actualité concernant le Maroc et le Sénégal. En effet, il s’agit d’une affaire de trafic d’engrais qui avait secoué le pays de la Téranga. 2 000 tonnes d’engrais marocains saisies par la gendarmerie sénégalaise, dans un entrepôt à Kaolack (centre du Sénégal). Une annonce aux allures de scandale. D’autant que quelques mois auparavant, une importante quantité d’engrais avait été octroyée au Sénégal.



Voyage compromis par l’affaire Sonko ?

En octobre 2022, en effet, après la saison hivernale, le Maroc avait octroyé 25 000 tonnes d’engrais aux paysans sénégalais en vue de booster l’activité agricole. Seulement, la mise à disposition de cet engrais n’avait pas empêché l’envolée des prix des fertilisants qui avaient pris l’ascenseur au Sénégal. En effet, d’environ 11 000 FCFA, le prix du sac de 50 kilos d’engrais est passé à près de 30 000 FCFA. Une hausse décriée par les acteurs agricoles.



Laquelle hausse ne se justifiait guère, avec notamment la dotation marocaine de fertilisants. D’ailleurs, il avait été prévu que le roi Mohammed VI voyage, en février, avec 5 000 autres tonnes d’engrais dans ses… valises. L’éclatement de cette affaire de détournement d’engrais a-t-il dissuadé le roi de se rendre au Sénégal ? Ou est-ce que c’est l’affaire Ousmane Sonko, du nom de l’opposant sénégalais condamné par la justice, qui a différé le voyage du roi marocain ?



Beaucoup de zones d’ombre

Ce, d’autant que des manifestations ont éclaté en marge de cette condamnation, causant le chaos au pays de la Téranga. Des violences ponctuées de saccages, d’affrontements entre manifestants et forces de l’ordre. Avec à la clé des morts. Bien évidemment, dans ce contexte, difficile pour le roi marocain de penser effectuer un déplacement dans un pays qui traverse une certaine instabilité sécuritaire. Est-ce la raison du report ? Difficile de le confirmer.



L’on sait toutefois que le roi du Maroc est très malade. Atteint de sarcoïdose, une maladie auto-immune, le souverain ne cesse de maigrir. Lors de sa dernière apparition publique, Mohammed VI, en plus de l’amaigrissement, était physiquement faible. Est-ce son état de santé qui l’empêche d’effectuer ce périple sénégalais ? En tout cas, beaucoup de zones d’ombre qui entoure ce déplacement tant attendu au pays de la Téranga. Pour beaucoup de Sénégalais, le voyage de Mohammed VI n’aura plus lieu.





















Afrik.com