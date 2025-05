Moustapha Diop envoyé en prison : Son avocat raconte le face à face avec les Juges !

Moustapha Diop, l’ancien ministre de l’Industrie, a été placé sous mandat de dépôt. «C’est une mesure qui ne me surprend pas», a lâché son avocat. Selon Me Baboucar Cissé, à leur arrivée, ce matin, les agents pénitenciers étaient déjà positionnés devant le bureau du président de la Cour d’appel (Président de la commission d’instruction de la Haute Cour de Justice). «Et nous avons compris que la messe était déjà dite», ajoute la robe noire amère.



Et une fois qu’ils sont entrés dans le bureau du juge, dit-il, la commission d’instruction leur a signifié que leur client est poursuivi pour détournement de 2,5 milliards de francs Cfa, jadis alloués à son ministère pour l’achat de masques, dans le cadre de la lutte contre le covid. Ce que l’ancien ministre a formellement rejeté, déclarant qu’il ne gérait pas les 2,5 milliards et que tous les fournisseurs ont reconnu avoir livré les masques et qu’ils ont été payés.



«Il est actuellement poursuivi pour 931 millions alors qu’au départ, les juges nous disaient qu’il s’agit de 2,5 milliards», ajoute l’avocat.

























































Igfm