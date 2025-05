Moustapha Diop s'emporte : "Pourquoi s'acharner sur moi pour 2,5 milliards ? Où sont les autres qui ont géré des centaines de milliards ?" (vidéo)

L'ancien ministre du Développement industriel et des Petites et moyennes industries a fait face à la Commission ad hoc de l'Assemblée nationale, ce vendredi. Avant la levée de son immunité parlementaire (pour la deuxième fois, après l'affaire Tabaski Ngom), Moustapha Diop s'est défendu, à propos du marché des masques anti-Covid confié à son ministère durant la pandémie.



Face à ses collègues députés, Moustapha Diop a d'abord contesté les charges retenues contre lui. "Tout le monde a été payé, mais on nous reproche seulement d'avoir payé l'argent en liquide. Ce n'est pas un délit, mais une faute de gestion qui devait être arbitrée par la Chambre financière de la Cour des comptes", dit-il, ajoutant qu'aucune preuve solide n'a été mise sur la table pour montrer sa culpabilité dans cette affaire.



Face à la deuxième levée de son immunité parlementaire, l'ancien ministre s'est emporté : "Si vous voulez, faites comme la dernière fois en retirant mon immunité. Ça m'est égal. Vous vous acharnez contre moi pour une affaire de 2,5 milliards F CFA, qui ne représentent même pas 0,1 % du budget national, alors qu'il y a d'autres ministres qui ont géré 500 milliards. Où sont-ils ? Pourquoi sommes-nous seulement quatre ministres au banc des accusés ? Je n'accepterai pas d'être l'agneau du sacrifice !".

















































