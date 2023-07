Naufrage à Ouakam : Le bilan s'est alourdi

Hier, jusqu’en fin de journée, le bilan faisait état de 17 victimes. Une quinzaines de corps sans et deux rescapés. Mais, le bilan s’est alourdi, entre temps, à 18 morts, 3 blessés et des disparus.



Sur les lieux du drame hier lundi, le ministre de l’intérieur avait révélé les premiers éléments de l’enquête, face à la presse : «Les premiers renseignements font état de la provenance de la pirogue à partir de Thiaroye, en ayant fait escale à Yarakh. Nous vous promettons que les organisateurs seront vigoureuse ment traqués et punis selon la loi», disait Antoine Félixe Diome.



Il ajoute cependant, qu’il faudra attendre les auditions, les recoupements ainsi que l'exploitation de toutes les données pour avoir une certitude sur la provenance de la pirogue et les circonstances dans lesquelles celle-ci a chaviré.

















igfm