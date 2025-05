Ndèye Saly Diop échappe à la prison avec une caution de 57 millions FCFA

Ce lundi 19 mai 2025, Ndèye Saly Diop, ancienne ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants sous le régime de Macky Sall, a été placée sous contrôle judiciaire à l’issue de son audition devant la Commission d’instruction de la Haute Cour de Justice. Elle était poursuivie pour un présumé détournement de deniers publics de 52 millions FCFA dans le cadre de l’enquête sur la gestion des fonds Covid-19, suite aux révélations du rapport de la Cour des comptes.



Assistée de son pool d’avocats, Ndèye Saly Diop a fermement contesté le délit de détournement qui lui était reproché. Malgré ses objections, elle a versé une caution de plus de 57 millions FCFA à la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) pour éviter un mandat de dépôt, selon les informations rapportées par Seneweb. Cette mesure lui permet de rester en liberté sous contrôle judiciaire en attendant la suite de la procédure.















































