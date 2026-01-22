Nécrologie- Christian Valantin n'est plus !

Décès ce jour à Paris de Christian Valantin à l’âge de 96 ans. Il était le fils de Marc et de Madeleine Guillabert, l’un des derniers grands témoins de l’époque Senghor. Né en 1929 à Saint-Louis, il a fait ses études primaire et secondaire au Lycée Faidherbe. Licencié en droit en 1954, il a mené de front une carrière administrative et politique, en occupant notamment les fonctions suivantes : Chef de cabinet du Président Senghor, alors Président de l’Assemblée Fédérale du Mali de 1959 à 1960, Gouverneur de la Région de Thiès de 1961 à 1962, Directeur de cabinet du Président Senghor, en sa qualité de Président de la République du Sénégal de 1966 à 1968, Député du Sénégal de 1968 à 2000, 1er vice-président de l’Assemblée Nationale du Sénégal de 1993 à 2000, Représentant personnel du Président de la République du Sénégal au Conseil Permanent de la Francophonie de 1986 à 2000 et Conseiller personnel du Secrétaire général de la Francophonie en 2007.











Xavier RICOU