Sénégalais arrêtés à Rabat- Le procès finalement renvoyé au 29 Janvier prochain

Nos compatriotes, mis aux arrêts au Royaume Chérifien, devront encore garder leur mal en patience. Et pour cause?

Dakarposte, qui suit comme de l'huile sur le feu l'évolution de ce qu'il est convenu d'appeler le cas des Sénégalais arrêtés à Rabat lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations, a appris de bonnes sources que le procès a été finalement ajourné.



Il nous revient, en effet, que l'audience, initialement prévue ce jeudi 22 Janvier 2026, a été reportée à jeudi prochain.





Pour la gouverne de ceux qui n'ont pas suivi le train de l'actualité, pas moins de 18 Sénégalais, tombés dans la nasse des limiers Marocains, sont poursuivis pour des faits présumés de troubles à l'ordre public et de violences constatées dans l'enceinte du stade lors de la finale opposant le Sénégal au Maroc.



Lors de l'audience de ce jour, le tribunal a rejeté les demandes de liberté provisoire formulées par la défense, maintenant ainsi les prévenus en détention.



La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) a mandaté un cabinet d'avocats pour assurer la défense des supporters incarcérés. De plus, le gouvernement sénégalais a dépêché quatre officiers sur place pour assurer le suivi diplomatique du dossier.



Cette affaire s'inscrit dans un climat de vive émotion au Sénégal. Bien que des rumeurs d'agressions mortelles aient été démenties par les autorités marocaines, une enquête conjointe entre Dakar et Rabat a été ouverte pour faire la lumière sur le décès d'un supporter.



Le Premier ministre , Ousmane Sonko, attendu les 26 et 27 Janvier prochain au Maroc, a appelé à la consolidation des liens entre les deux pays malgré ces différends liés à la finale.





Affaire à suivre ...