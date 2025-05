Nécrologie – Décès de notre confrère Moustapha Sarr Diagne

C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris ce jeudi 22 mai le décès de notre talentueux confrère Moustapha Sarr Diagne.

Ancien du quotidien national Le Soleil, du Témoin et de nombreuses autres rédactions, Tapha , comme on l’appelait familièrement, vient de nous quitter sur la pointe des pieds.

Il avait un talent à l’état pur et était d’une humilité sans commune mesure.

Dakarposte présente ses condoléances à sa famille éplorée.