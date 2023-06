Nécrologie: Le Cemga Mbaye Cissé a perdu son père

El Hadj Moussa Cissé, père du Chef d’Etat-major général des Armées (Cemga), le général de corps d’armées Mbaye Cissé est décédé. Selon "Le Témoin", le décès est survenu ce dimanche 11 juin 2023 à Kaolack. Au-delà de l’Armée, la gendarmerie nationale a perdu l’un de ses plus distingués serviteurs, puisque le défunt El Hadj Moussa Cissé a fait de bons et loyaux services dans la Maréchaussée, avant d’aller à la retraite.



La presse également est endeuillée, car l’illustre disparu est aussi le père de notre sympathique consœur et ancienne secrétaire générale du Synpics, Diatou Cissé.

En cette douloureuse circonstance, dakarposte présente ses sincères condoléances au général Mbaye Cissé, à sa sœur Diatou Cissé, ainsi qu’à tous les membres de leur famille éplorée. Puisse Dieu accueillir le défunt dans Son Paradis de Firdawsi !









































source leral