Nécrologie- Touba endeuillée...Sokkhna Walo bint Serigne Fallou Mbacké rappelée à Dieu !

Encore la grande faucheuse, serait-on tenté de dire ! En effet, dakarposte a appris de ses radars fureteurs que la vénérée Sokhna Walo Mbacké n'est plus.



En effet, cette dame, érudit au sens noble du terme a quitté ce monde futile et périssable, décrite "référence de l'Islam", "effacée, humaniste, généreuse, mouride Sadikh, une dame dont le charisme rayonnait et forçait le respect et l’admiration"... a finalement tiré sa révérence.



Allahoumma Ghfir Lahou Warhamhou Waghsilhou Bil Barad Waghsilhou Kama Youghsal Ath Thawb



عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يصلِّي علَى ميِّتٍ ففَهمتُ من صلاتِه عليهِ : اللَّهمَّ اغفر لَه وارحمهُ واغسلهُ بالبردِ كما يغسلُ الثَّوبُ

(رواه الترمذي في سننه رقم ١٠٢٥ و صححه و صححه أيضاً الشيخ الألباني في تحقيق سنن الترمذي)