Niger : Tiani prend une mesure contre Aliko Dangote

Ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle pour la filiale nigérienne de Dangote Cement. Lors du Conseil des ministres d’hier vendredi 16 mai, le président du Niger, le général Abdourahmane Tiani a pris un décret pour retirer les avantages fiscaux accordés à cette entreprise. KAO Ciment SAS une autre société opérant dans le pays est également frappée par cette décision.



Ils devraient investir et créer des emplois



Selon les explications du gouvernement, Dangote Cement Niger et KAO Ciment SAS devraient faire un certain nombre d'investissements au Niger et créer des emplois, en échange de ces privilèges. Mais les deux entreprises n’ont malheureusement pas respecté leurs engagements.



« Dans le cadre de la promotion des investissements, Dangote Cement Niger et KAO Ciment SAS ont été respectivement agrées en 2018 et 2020 au titre du régime conventionnel du code des investissements pour la mise en œuvre de projets industriels de production de ciment dans la région de Tahoua. En contrepartie des avantages fiscaux et douaniers liés à ce régime, ces sociétés s’étaient engagées à investir plus de 159 milliards pour l’une et plus de 179 milliards de FCFA pour l’autre, hors taxe et hors fonds de roulement, à créer plus de 300 emplois permanents pour KAO Ciment SAS et plus de 750 pour Dangote Cement Niger SA…En dépit de l’octroi de ces privilèges, ces deux sociétés n’ont pas respecté leurs engagements en matière d'investissement et de création d'emplois, malgré les mises en demeure qui leur ont été adressées et le délai réglementaire accordé pour présenter un plan de correction » dénonce le Conseil des ministres.



Les deux entreprises sommées de « rembourser « tous les avantages fiscaux et douaniers indûment perçus »



Ne pouvant pas continuer à tolérer de telles défaillances, le « Gouvernement nigérien a décidé de retirer l’agrément aux avantages conventionnels du code des investissements » dont bénéficiaient ces sociétés . Il leur demande en plus de rembourser « tous les avantages fiscaux et douaniers indûment perçus ».





































































seneweb