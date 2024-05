Nominations de Diomaye Faye : 27 DG virés, mais toujours en poste

Les directeurs généraux (DG) de société nationale ou d'agence virés par le Président Bassirou Diomaye Faye, sont toujours en poste. Une bizarrerie relevée par Les Échos dans son édition de ce mercredi.



Conséquence : le journal rapporte que les DG entrants concernés ne savent toujours pas sur quel pied danser.



Le problème, signale la source, c’est que les passations de service qui devaient sonner la transition ne se sont pas effectives.



Source A va plus loin, affirmant que 27 directeurs sont concernés par cette situation : 17 dont 2 femmes promus le 24 avril dernier, et 10 nommés le 2 mai.



Interrogée par Source A, l'ex-directrice de la Petite enfance exprime son étonnement : « Je n'ai aucune information à propos de la passation de service. On n'a reçu aucune notification. Je n'ai pas non plus pris contact avec ma remplaçante (Yaye Khadidiatou Djamilla Diallo). »



































































Le même constat est fait, selon le même quotidien d’information, à l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD). De même qu’au Port autonome de Dakar (PAD), « quand bien même le Dg sortant, Mountaga Sy, a bouclé toutes les procédures qui étaient en cours », souffle un membre de la cellule de communication du PAD sous le couvert de l’anonymat.



Mais, à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), un proche collaborateur du DG sortant, Djibril Thiombane, souligne que « la passation de service a été arrêtée lundi dernier avant d’être reportée sine die ». « On n’a aucune information sur les raisons de ce report », poursuit-il.



Selon Source A, son message envoyé à un Dg nouvellement nommé est resté sans réponse. Également sollicité, un responsable du parti au pouvoir, Pastef, a affirmé n’avoir pas d’information sur le sujet.