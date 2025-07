Opération coup de poing de la gendarmerie à Tivaouane Peulh- En sus de saisie de drogue, 3 personnes arrêtées, 1 "talibé" retrouvé seul, les pieds enchaînés...

Ce vendredi 19 juillet 2025, de 15 heures à 22 heures, la brigade de proximité de Tivaouane Peulh a mené une vaste opération de lutte contre le trafic de drogue et le banditisme dans plusieurs quartiers à forte criminalité de sa circonscription.



À Namora, trois individus ont été interpellés, dont l’un a tenté de fuir en se jetant du haut d'un immeuble après avoir dissimulé la drogue.



La patrouille s’est ensuite rendue aux cités Apix et Yeksen afin d’élargir les investigations.



Bilan des saisies :



- 70 plis de Kushi

- 100g de chanvre indien

- 6 téléphones (dont 3 iPhones & 1 Samsung S24)

- 01arme blanche (50 cm)

- 01 matraque électrique

- 01 appareil VNSV Quake (shisha)



Bilan de Interpellations :



- 03 individus pour trafic de drogue et détention d’armes;

- 01 pour vol de bétail

- et 01 talibé retrouvé seul, les pieds enchaînés