Opération forêt propre : 6 arrestations et des centaines de troncs saisis à Kolda

En réponse à l’exploitation illégale et massive des forêts dans le sud du pays, la Légion de Gendarmerie de Kolda a lancé, mercredi 14 mai 2025, une importante opération d’assainissement dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de bois.



L’opération s’est déroulée à Darou Salam, dans le ressort de la brigade de Bounkiling, où des hectares de forêt ont été dévastés par l’exploitation illégale. Une situation préoccupante pour l’équilibre de l’écosystème local.





Pour cette mission, un important dispositif a été mobilisé, incluant, une centaine de militaires, une équipe judiciaire, un escadron de surveillance et d’intervention, une unité cynophile, et des services de renseignement.



Bilan de l’opération : 06 personnes interpellées, 02 meules de charbon détruites, 03 machines de menuiserie saisies (dont 02 tronçonneuses), 03 charrettes immobilisées, 06 motos saisies, dont 03 tricycles, 01 fusil de chasse calibre 12 mm saisi, 447 troncs de bois saisis, 54 planches saisies, 05 pieds de caïlcédrats abattus et récupérés, 74 kg de chanvre indien saisis.







Une quantité importante de médicaments de contrebande saisie



Cette opération s’inscrit dans la volonté du Haut-commandement de la Gendarmerie nationale de lutter sans relâche contre les menaces environnementales, en particulier dans les zones frontalières où le trafic de ressources naturelles est récurrent.



Les efforts vont se poursuivre pour sécuriser durablement les forêts sénégalaises et dissuader les réseaux de délinquants environnementaux.





























igfm