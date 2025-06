Opposition : Khalifa Sall n'est plus coordonnateur du Fdr !

Khalifa Sall n’est plus coordonnateur du Fdr. Il a été remplacé par Samba Sy, conformément aux textes de la plateforme politique. «En application des dispositions de sa charte, la Conférence des Leaders a désigné à l'unanimité Monsieur Samba Sy, secrétaire général du Pit comme coordonnateur à partir du 1er juillet 2025», informe le Fdr dans un communiqué de presse parvenu à iGFM.



La plateforme a tout de même salué le travail de Khalifa Sall. Il s’est félicité du bilan satisfaisant de son premier semestre d'existence, marqué par le parachèvement de son organisation et une série d'activités aux seins de ses différentes commissions.



«A ce propos, le Fdr constate une bonne dynamique d'implantation et un renforcement de sa cohésion sous la coordination de monsieur Khalifa Ababacar Sall que l'ensemble des leaders ont félicité pour s'être acquitté avec brio de ses missions durant s'est quatre mois de mandat qui prennent fin le 30 juin 2025», informe le communiqué.































































Igfm