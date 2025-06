Ouest Foire Dakar- Un individu arrêté avec 30 pilules d’ecstasy

La Brigade régionale des stupéfiants de Dakar, relevant de l’OCRTIS, a procédé à l’interpellation d’un individu à Ouest Foire, en possession de 30 pilules d’ecstasy.



Cette arrestation fait suite à l’exploitation d’un renseignement fiable faisant état de l’existence d’un réseau actif de trafic d’ecstasy opérant entre les quartiers de Yoff et Ouest Foire, avec le suspect comme principal relais.



Le mis en cause a été placé en garde à vue pour détention et trafic de produits psychotropes (ecstasy). L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuels complices et de remonter la filière d’approvisionnement.