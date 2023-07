Ousmane Sonko accusé de « vol de portable et d’appel à l’insurrection »

On n’en sait un peu plus sur les motifs de l’arrestation du leader du PASTEF. A en croire un des avocats de ce dernier, Me Abdoulaye TALL en l’occurrence, Ousmane SONKO est accusé de « vol de portable et d’appel à l’insurrection ».





A noter que le maire de Ziguinchor a été appréhendé chez lui ce vendredi 28 juillet par des éléments du GIGN après qu’il a eu une altercation avec un RG qui l’aurait filmé avec son téléphone portable.