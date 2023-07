Ousmane Sonko entame une grève de la faim

"Face à tant de haine, de mensonges, d’oppression, de persécution, j’ai décidé de résister. J’observe à compter de ce dimanche une grève de la faim. J’invite tous les détenus politiques à en faire de même", poste-t-on dans son compte facebook. Un message qui lui est attribué, même s'il est entre les mains des forces de défense et de sécurité.

Il appelle une fois encore le peuple à rester debout et à résister "au complot contre le projet et à l’oppression".

"Ce n’est surtout pas le moment de faiblir car la victoire n’a jamais été aussi proche", dira-t-il.









































































































IGFM