PATTE D’OIE: L’OPÉRATION DE DÉGUERPISSEMENT DES VOIRIES PAR LA MAIRIE VIRE AU VINAIGRE

Selon un témoin oculaire présent sur les lieux, cette éviction était annoncée depuis un certain temps, mais les marchands ont résisté. La mairie de Patte d’Oie a donc déployé ses agents sur le terrain pour mener à bien l’opération de déguerpissement, dans le but de désengorger la zone.



Cette escalade dans les tensions reflète un différend profond entre les marchands informels et les autorités municipales. Pour les marchands, ces étals représentent souvent leur principal moyen de subsistance, et leur éviction entraîne des conséquences économiques importantes pour eux et leurs familles. D’autre part, les autorités municipales argumentent souvent que ces installations illégales créent des problèmes de sécurité, d’hygiène et de circulation dans les zones urbaines.



Cependant, la méthode employée par les autorités municipales pour mener à bien ces déguerpissements est également critiquée. Certains militants des droits de l’homme soulignent que les expulsions forcées sans solutions de relogement appropriées violent les droits des marchands et de leurs familles, et appellent à des mesures plus inclusives et respectueuses des droits humains dans la gestion de ces situations délicates.

































































dakarmatin