Pa Niasse, nommé Surveillant général de la « Présidentielle »

Chaque fois, c’est comme ça. Quand tout le monde évoque une petite retraite dorée pour l’un des plus vieux politiques que compte notre pays, chaque fois le nom de Pa Niasse réapparaît. Toujours plus en forme que jamais, pourvu simplement que son pote Big Mack le lui demande. Il ne sait rien refuser à Big Mack, Pa Niasse!

Et même s’il lui faut reprendre la craie et le bâton pour réorienter les gosses terribles de la classe CM2 de Benno Bokk Yakaar, ceux qui vont bientôt subir un examen de passage, il n’hésite presque jamais malgré quelques. arthroses et autres douleurs de vieillesse. C’est ainsi d’ailleurs que pour le choix de Bennoo pour la prochaine présidentielle, il a été chargé de l’audition des candidats durs à cuire, pour éviter des frustrations partisanes de premier degré. Tour à tour défileront devant son pupitre, l’actuel Premier ministre, Amadou Ba, le président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), Abdoulaye Daouda





Diallo, le ministre de l’Agriculture, Aly Ngouille Ndiaye, et le directeur général du Fonsis, Abdoulaye Diouf Sarr. Et gare à ceux qui feront de nombreuses fautes d’orthographe ou ne pourront résoudre leurs épreuves de maths.



Pa Niasse est très sévère là-dessus et ne fait jamais de bruit en public. Mais le soir, quand ils auront le dos tourné et que Pa Niasse se retrouve seul avec Big Mack, » si la niouy khamni yepp deuugue leu « . Faites moi confiance !



Sébé