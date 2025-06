Papa Djibril Fall demande une commission d’enquête parlementaire sur le marché d’électrification rurale attribué à AEE POWER

Le député non-inscrit Papa Djibril FALL a adressé une lettre officielle au Président de l’Assemblée nationale du Sénégal pour demander l’ouverture d’une commission d’enquête parlementaire sur le marché d’électrification rurale attribué à la société AEE POWER par l’Agence Sénégalaise d’Electrification Rurale (ASER).



Selon le député, cette commission d’enquête vise à éclaircir les zones d’ombre entourant ce marché et à répondre aux interrogations persistantes et aux accusations qui ont été formulées. Il souligne l’importance de la transparence, de l’éthique et de la confiance publique dans ce dossier.



La demande du député FALL s’appuie sur l’article 85 alinéa 4 de la Constitution sénégalaise et l’article 48 du Règlement intérieur de l’Assemblée Nationale, qui autorisent les députés à demander la constitution de commissions d’enquête parlementaire.



La commission d’enquête devrait recueillir « tous les éléments d’information nécessaires et soumettre un rapport détaillé et impartial à l’Assemblée Nationale », note-il dans sa lettre.









































Le Soleil