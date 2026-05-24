Pastef : respect des voies hiérarchiques exigé pour toute démission

Dans un rappel adressé à l’opinion, il est précisé que l’exercice ou la renonciation à des responsabilités publiques relève d’un choix individuel librement consenti.



Le communiqué invite les personnes concernées à privilégier les procédures et normes établies en cas de démission. Il est recommandé de respecter la chaîne hiérarchique, de passer par les canaux officiels et d’attendre la notification formelle de fin de fonction émise par l’autorité compétente.



Le texte s’adresse également aux responsables qui ont décidé de poursuivre leur mission dans l’intérêt exclusif du pays. Il les exhorte à le faire avec rigueur, efficacité et loyauté jusqu’à notification d’une décision de révocation par l’autorité de nomination.