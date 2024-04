Pénurie d'eau à Guédiawaye depuis plusieurs jours

Les robinets sont en mode sec depuis des jours à Guédiawaye et aussi bizarre que cela puisse paraitre personne n'en parle.



Pour le moment, nous ignorons les raisons des perturbations dans l'approvisionnement en eau potable dans cette ville créée en 1967 dans le but de recaser les déguerpis venus des quartiers du centre de Dakar sur décision des pouvoirs publics.



Quoi qu'il en soit, les populations de Guédiawaye continuent de broyer du noir. Certains sont obligés de recourir aux... puits de fortune pour les tâches ménagères. "Pour l’eau à boire, on est obligé d’acheter. Vous imaginez donc que cela a un impact financier sur les dépenses mensuelles", explique , l'air endêvé, une dame.







Nous y reviendrons !