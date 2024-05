Bassirou Diomaye Faye, Macky Sall et son fils Amadou Sall : Les révélations de "Jeune Afrique"

Bassirou Diomaye Faye est devenu le 5e président de la République du Sénégal, après une victoire sans conteste au premier tour. Mais bien avant d'accéder au pouvoir, celui qui était le secrétaire général du Pastef avait fait une approche pour négocier avec Macky Sall.



Selon les informations de "Jeune Afrique", Bassirou Diomaye Faye s'était rapproché d'Amadou Sall, le fils de Macky Sall, pour pouvoir discuter avec le chef de l'Etat de l'époque. La raison : essayer de décrisper la situation au Sénégal, au moment où le président Sall et le leader de l'opposition, Ousmane Sonko, jouaient une partie d'échecs avec les répercussions que l'on connaît.



Cette approche de Bassirou Diomaye Faye, selon le média, ne donnera finalement rien. C'est ensuite Alioune Tine et Pierre Atepa Goudiaby qui prendront le relais pour tenter de faire la médiation et de trouver une solution à la situation critique du Sénégal, en vain.



Ce n'est qu'après le report de la Présidentielle que Macky Sall lui-même entamera des discussions avec Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, affirme le média panafricain.



























































































