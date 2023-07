Poutine met fin à l'accord sur les céréales ukrainiennes

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a annoncé l'arrêt de l'accord lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes, ajoutant que la Russie reviendrait à l'accord lorsque ses demandes seraient satisfaites.



"Lorsque la partie de l'accord sur la mer Noire concernant la Russie sera mise en œuvre, la Russie reprendra immédiatement la mise en œuvre de l'accord", a déclaré M. Peskov.



C'est la fin d'un accord décisif que les Nations unies et la Turquie ont négocié l'été dernier alors que la Russie a envahi son voisin il y a près d'un an et demi.





Lors du Forum de sécurité l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) la semaine dernière, le Secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a déclaré : "il est essentiel que nous prolongions et élargissions l'Accord de la mer Noire, à laquelle la Russie menace de mettre fin une fois de plus le 18 juillet." C'est désormais chose faite, puisque Moscou menaçait depuis plusieurs semaines de ne pas le reconduire, se plaignant d'entraves à ses propres livraisons de produits agricoles et d'engrais et assurant que l'objectif affiché de l'accord, permettre la livraison de céréales aux pays pauvres, n'est pas réalisé.



La Turquie, l'Ukraine et l'ONU ont été notifiés de la décision du Kremlin, a indiqué la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova.



"La Russie a officiellement notifiée les parties turque et ukrainienne, ainsi que le secrétariat des Nations unies, de son objection à l'extension de l'accord", a-t-elle déclaré à l'agence de presse publique TASS.



Depuis sa signature le 22 juillet dernier, l'initiative sur les céréales en mer Noire a permis d’exporter près de 33 millions de tonnes de céréales d’Ukraine malgré la guerre.