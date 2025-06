Près de 500 drones et missiles russe tirés sur l'Ukraine

La Russie a attaqué l'Ukraine avec près de 500 drones et missiles dans le cadre de la plus grande attaque depuis le début de la guerre.

Selon la déclaration officielle des forces de défense aérienne ukrainiennes, 479 d'entre eux ont été abattus.

Lors d'une vague de frappes record, Moscou a lancé 479 drones d'attaque de type Shahed et divers leurres, quatre missiles balistiques aéroportés Kh-47M2 "Kinjal", 10 missiles de croisière Kh-101, trois missiles de croisière Kh-22, deux missiles antiradar Kh-31P et un missile de croisière Kh-35.

L'Ukraine aurait neutralisé 479 de ces cibles, en en abattant 292 et en en brouillant 187 par la guerre électronique.





Le chef du département des communications du commandement de l'armée de l'air ukrainienne, le colonel Iourii Ihnat, a déclaré que l'attaque russe de la nuit visait principalement l'un des aérodromes opérationnels de l'Ukraine.



L'armée de l'air ukrainienne a émis des alertes aériennes tout au long de la nuit de lundi à mardi, mettant en garde plusieurs régions contre la menace de missiles balistiques et de drones d'attaque de type Shahed.

Dans son discours du soir, dimanche, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a également exhorté les Ukrainiens à prêter attention aux alertes de raids aériens dans les jours à venir.

Il a déclaré que Kyiv continuait à travailler au renforcement de la défense aérienne de l'Ukraine. "Nous avons besoin de toute urgence de signaux positifs de la part des États-Unis concernant les systèmes de défense aérienne - nous attendons toujours une réponse à notre demande d'achat de systèmes susceptibles de nous aider.







Outre Kyiv, les dernières attaques de la Russie ont spécifiquement visé l'ouest de l'Ukraine. Au moins une personne a été blessée dans la ville de Rivne, dans le nord-ouest de l'Ukraine, près de la frontière avec la Biélorussie.

Le commandement opérationnel des forces armées polonaises a déclaré avoir fait décoller des avions de chasse en réponse aux attaques aériennes russes dans l'ouest de l'Ukraine.