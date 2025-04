Présence remarquée de Mes Ciré Clédor Ly et Juan Branco à l’Assemblée pour le débat sur l’amnistie

Mes Ciré Clédor Ly et Juan Branco, avocats d’Ousmane Sonko et de membres du Pastef, ont joué un rôle clé dans les événements politiques du Sénégal entre 2021 et 2024.



Leur présence à l’Assemblée nationale le 2 avril 2025, lors de l’examen de l’interprétation de la loi d’amnistie de mars 2024, revêt une portée symbolique. Leur engagement a été salué par Me Abdoulaye Tall, président de la Commission des lois, qui a souligné leur importance dans ce débat crucial.













































Le Soleil