Présidentielle : Aminata Assome DIATTA annonce sa candidature

L’ancienne ministre du Commerce et des Petites et Moyennes entreprises a quitté l’APR pour créer son propre parti politique, le Parti pour le Procès Social et Collectif (PSC). Lors du meeting lançant ledit parti, Aminata Assome DIATTA a déclaré qu’elle sera candidate à l’élection présidentielle de février 2024



«En tant que haut fonctionnaire, je pourrais bien tenter ma chance pour une carrière internationale mais par gratitude pour tout ce que l’Etat du Sénégal a fait pour moi j’ai décidé de rester», déclare-t-elle.



Pour rappel, Aminata Assome DIATTA a été écartée du gouvernement après les élections locales et législatives à cause notamment de son mauvais score à Keur Massar