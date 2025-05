Prix Marc-Vivien Foé 2025: Habib Diarra, Evann Guessand et Achraf Hakimi sont les trois finalistes

Qui sera désigné le meilleur joueur africain de la saison 2024-2025 cette année ? Réponse le 12 mai prochain pour connaître le gagnant qui sera annoncé sur les ondes de RFI et sur les sites internet rfi.fr et france24.com. En attendant, présentation par ordre alphabétique des trois finalistes.







Habib Diarra, milieu de terrain (Strasbourg/ Sénégal)



À Strasbourg, cette saison, la jeunesse a pris le pouvoir et le brassard. Habib Diarra est le plus jeune capitaine de Ligue 1, à 20 ans. Une évidence en interne, dès l'entame de la saison, selon le coordinateur sportif du club alsacien et ex-Lion de la Teranga, Kader Mangane. « Malgré son jeune âge, c'est sa troisième saison à Ligue 1. Par rapport à notre groupe très jeune, Habib était le seul joueur expérimenté malgré son jeune âge. Formé au club, il incarne aussi les valeurs du club, du groupe, avec un très bon état d'esprit. »



Une joie de vivre qui fait la force d'un groupe strasbourgeois cosmopolite, où Habib Diarra, passé par Mulhouse dans son enfance, apparaît comme un local de l'étape. Milieu défensif, travailleur et polyvalent, il occupe aussi plus de place en sélection, à l'image de ses trois buts en novembre dernier, preuve de sa capacité à transférer les attentes autour de son capitanat en club jusqu'au niveau international.