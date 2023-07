Le président Macky Sall ne doit point penser que renoncer à une troisième candidature est suffisant pour sortir par la grande porte. Il renonce à candidater au prochain mandat mais il ne renonce pas à terminer ce mandat en cours. Ce qui lui laisse du temps à l’épreuve. Il lui reste encore suffisamment de temps soit pour mieux baliser sa voie vers l’honneur soit pour l’obstruer à jamais en le souillant de méfaits.

Les 7 mois d’avant la prochaine présidentielle doivent lui permettre de travailler à ce que ses actes et paroles soient conforment aux attentes légitimes des populations.

Il faudra qu’il organise des élections libres, transparentes et inclusives. Que les détenus politiques soient libérés.

Qu’il ne privilégie nullement ses compagnons face aux exigences de la loi et qu’il veille à ce que les deniers publics soient sauvegardés.

Que le fait de partir et vouloir choisir son propre successeur ne soit pas chez lui une fixation. Qu’il reste à la hauteur des attentes en organisant son camp politique tout en restant du côté des intérêts majeurs de son pays.

Qu’il comprenne que la grande porte lui est ouverte mais qu’il ne l’a pas encore franchi.

Thierno Bocoum