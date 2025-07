Que sait-on du candidat militaire arrêté pour triche au Bac ?

Une enquête est en cours pour faire la lumière sur les circonstances d’un incident survenu au centre d’examen du lycée Mbacké 3. Un candidat libre, qui se présentait en uniforme de la marine nationale sénégalaise, a été interpellé pour avoir utilisé un téléphone portable, en violation des règles strictes des examens nationaux.



L’individu, remarqué dès le début des épreuves pour son comportement suspect et son refus de se conformer aux consignes en gardant son téléphone, a été pris sur le fait pendant l’épreuve d’histoire-géographie. Alertée, la police de Mbacké, sous la direction du commissaire Fall, est intervenue rapidement pour procéder à son arrestation au sein du centre.







Les autorités cherchent désormais à vérifier l’identité du candidat et la légitimité de son uniforme. Cet événement, qui a troublé le déroulement des épreuves, fait l’objet d’un suivi rigoureux pour établir les faits et les éventuelles sanctions.





















































rewmi