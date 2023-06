Quelle honte ce pseudo « dialogue national » de Macky SALL !

Tout le monde connaissait la fin du film avant son démarrage. Les questions liées au parrainage et à l’inégalité de Karim WADE et de Khalifa SALL n’étaient qu’un prétexte et un moyen pour légitimer son projet satanique et mortifère de 3e candidature.



Au lieu de se préparer à quitter tranquillement le pouvoir en Avril 2024 comme le veut la constitution, il est en train de traquer tous ceux qui s’opposent à cette illégitime et inconstitutionnelle 3e candidature.



Et pour ce faire, il est en train de renforcer les forces de défense et de sécurité en équipements militaires et en moyens humains. Il a même poussé l’outrecuidance jusqu’à rappeler les contingents militaires libérés depuis 2019.



Pour ceux qui en doutaient encore, Macky SALL prépare en ce moment une véritable guerre contre son peuple pour rester coûte que coûte au pouvoir. Mais l’histoire politique récente du monde nous a appris qu’aucun tyran, quelles que soient sa force et sa puissance, n’a jamais réussi à gagner définitivement une guerre contre son propre peuple. En tout état de cause, il appartient à chaque citoyen de s’opposer fermement à ce projet morbide.





























































































Alioune Ndao Secrétaire Général du Parti pour la Justice, la Démocratie et le Développement PJ2D And Doxal Deug.