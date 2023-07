Remaniement : Attal à l'Éducation, Bergé aux Solidarités, Rousseau à la Santé

L'incertitude prend fin. Alors que l'Élysée doit annoncer officiellement dans l'après-midi du jeudi 20 juillet la nouvelle équipe gouvernementale de la Première ministre Élisabeth Borne, de premiers noms ont été communiqués par des sources proches du dossier ou au sein de la majorité.Proche d'Emmanuel Macron, l'élue marseillaise Sabrina Agresti-Roubache pourrait être chargée de la Ville dans le cadre du remaniement. Les dossiers de la Ville et du Logement étaient jusqu'ici gérés par un seul ministre délégué, Olivier Klein.Le maire divers gauche de Dunkerque, Patrice Vergriete, va être nommé ministre du Logement, selon des sources proches du dossier. Une nomination qui marquerait le départ du ministre de la Ville et du Logement, Olivier Klein.Le député MoDem Philippe Vigier doit être nommé nommé ministre délégué chargé des Outre-mer, succédant ainsi à François Carenco. Un choix déjà critiqué par des élus ultramarins, selon plusieurs sources proches du dossier.Âgé de 65 ans, ce docteur en pharmacie et biologiste de profession, député depuis 2007, n'est pas spécialiste des outre-mer et sa nomination est "un très mauvais signal" regrette auprès de l'AFP le député de Guyane Davy Rimane (groupe GDR, à majorité communiste), président de la délégation aux Outre-mer.La secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale et solidaire, Marlène Schiappa, épinglée pour sa gestion du Fonds Marianne, va quitter le gouvernement d'Élisabeth Borne, a annoncé une source proche du dossier.Les informations récurrentes sur son départ sont "exactes", a confirmé cette source. Marlène Schiappa a aussi fait couler beaucoup d'encre en s'affichant en couverture du magazine Playboy, une initiative alors qualifiée de "pas du tout appropriée" par la Première ministre.Cette figure de la Macronie, électron libre au parler "cash" et abonnée aux plateaux télé, avait été une membre quasi-permanente des équipes gouvernementales depuis mai 2017.La présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, Aurore Bergé, remplacera Jean-Christophe Combe à la tête du ministère des Solidarités, ont indiqué, jeudi, à l'AFP, des sources de la majorité.Issue des rangs de la droite, Aurore Bergé, 36 ans, s'est imposée dans la macronie lors de son élection comme députée dans les Yvelines en 2017.Gabriel Attal, 34 ans, va succéder à Pap Ndiaye à la tête du ministère de l'Éducation nationale, selon plusieurs sources de la majorité présidentielle.Jusqu'alors ministre délégué aux Comptes publics, il deviendra le plus jeune titulaire de ce poste, plus gros budget de l'État, sous la Ve République.À la Santé, le ministre issu de la société civile François Braun, jugé trop peu politique, semble aussi sur la sellette. Aurélien Rousseau, ancien directeur de cabinet d'Élisabeth Borne à Matignon, pourrait-être nommé en remplacement, a-t-on appris jeudi de sources proches du dossier, confirmant une information de BFMTV.