Remaniement à la Gendarmerie : le GIGN change de commandement

Un important mouvement est intervenu dans les rangs de la Gendarmerie nationale, à la faveur d’un décret présidentiel signé le 15 octobre 2025 (le même jour où le CEMGAa été promu au grade de Général d’armée)



Le changement le plus notable concerne le Groupe d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN), unité d’élite de la Gendarmerie.

Le Lieutenant-colonel Birima Fall, qui en assurait le commandement, passe le témoin au Chef d’escadron Ibrahima Ngom, jusque-là en service à la Légion du Quartier Général.



Arrivé au terme de son temps de commandement, le Lieutenant-colonel Birima Fall quitte ainsi le GIGN après un passage salué pour ses réalisations opérationnelles et son leadership. Il rejoint désormais la Légion de Gendarmerie territoriale de Tambacounda.



FDS