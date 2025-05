SAISIE DE 16 KG DE CHANVRE A DIASS LA SEMAINE ÉCOULÉE : LES AUTEURS EN FUITE FINALEMENT APPREHENDES

Dans le cadre de l’enquête ouverte suite à la saisie de 16 kilogrammes de chanvre indien, la brigade de proximité de Dias a procédé, ce vendredi 30 mai 2025, à l’arrestation de cinq (05) individus fortement impliqués pour association de malfaiteurs, détention et trafic de chanvre indien.



Pour rappel, lors d’une patrouille, les éléments de la brigade avaient surpris deux (02) individus à bord de motos transportant une importante quantité de chanvre indien. À la vue des gendarmes, les suspects avaient pris la fuite, abandonnant sur place la drogue et les motos.



Déterminée à démanteler ce réseau, la brigade a immédiatement lancé une opération qui a permis d’identifier et d’appréhender les membres présumés du groupe.