SANDIARA |UN GENDARME À LA RETRAITE TUE À BOUT PORTANT UN JEUNE COLLÉGIEN

Un gendarme à la retraite a tiré mortellement sur un jeune collégien dans la nuit de dimanche à lundi, à Sandiara, a appris l’APS du sous-préfet de Sessène, Richard Birame Faye, lundi.



”C’est un gendarme à la retraite qui a tiré mortellement sur un jeune collégien qui était venu le secourir et il l’a interprété comme un voleur”, a témoigné M. Faye. Le jeune est décédé sur le coup, a-t-il dit.



Les faits se sont déroulés dans la nuit de dimanche à lundi vers 2 heures du matin, au quartier Sopa de Sandiara.



”Son véhicule garé chez lui prenait feu et le voisinage a réagi en tapant sur sa porte pour l’alerter. Pris de panique, il a interprété cela comme un vol et a sorti son fusil, tirant à bout portant sur le jeune collégien, qui est décédé sur le coup”, a raconté la même source.



Selon M. Faye, le gendarme à la retraite vivait seul dans sa maison.



”Il a été arrêté dans le cadre de la détention préventive et placé en garde à vue”, a-t-il dit, soulignant que ”l’enquête suit son cours pour déterminer les circonstances de cette mort”.



























































Rts