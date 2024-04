SÉNÉGAL – GUINÉE BISSAU | VERS LE RENFORCEMENT DES LIENS ET COOPÉRATION FRATERNELLE

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, entreprend une visite de travail et d’amitié en Guinée Bissau ce mardi. Cette visite revêt une importance particulière dans le contexte des relations fraternelles entre les deux pays, soulignant leur engagement mutuel à renforcer la coopération dans divers domaines stratégiques.



Coopération Maritime : Une alliance historique



La coopération dans le domaine de la pêche demeure l’un des piliers essentiels des relations entre le Sénégal et la Guinée Bissau. Depuis la signature d’une Convention en décembre 1978, les deux nations ont travaillé de concert pour réguler et promouvoir la pêche maritime. Le récent renouvellement du protocole en février 2024 à Dakar témoigne de leur engagement continu dans ce secteur crucial. Les résultats sont palpables, avec des captures significatives réalisées par les navires sénégalais sous le protocole actuel.



Gestion Frontalière : Garantir la sécurité et la coopération



La mise en place d’une commission technique mixte paritaire en novembre 2023 démontre l’importance accordée à la gestion frontalière entre le Sénégal et la Guinée Bissau. Cette initiative vise à renforcer la sécurité et la paix le long de leurs frontières communes, favorisant ainsi une cohabitation pacifique et une intégration plus étroite entre les deux peuples.



Coopération culturelle : Renforcer les liens humains



Le secteur culturel joue un rôle crucial dans le renforcement des liens entre le Sénégal et la Guinée Bissau. Des initiatives telles que le soutien au Ballet national de la Guinée Bissau et la participation à des événements culturels majeurs témoignent de l’engagement des deux pays à promouvoir leur patrimoine commun. L’accord de coopération culturelle et cinématographique de février 2023 illustre leur volonté de faire de la culture un vecteur de paix et de développement économique.



Développement des Infrastructures : Renforcer les connexions régionales



Le projet d’amélioration du corridor Dakar-Bissau, soutenu par la Banque africaine de développement, vise à renforcer les liens économiques et logistiques entre les deux capitales. L’entretien des routes et la mise en place d’infrastructures essentielles contribuent à faciliter les échanges commerciaux et à promouvoir le développement régional.



Dynamique Économique : Croissance des échanges



La Guinée Bissau demeure l’un des principaux partenaires commerciaux du Sénégal en Afrique. Les exportations sénégalaises vers la Guinée Bissau ont considérablement augmenté en 2022, démontrant la vitalité des échanges économiques entre les deux pays. L’agence de gestion et de coopération des ressources halieutiques illustre également leur engagement commun à exploiter de manière responsable les richesses maritimes de la région.



La visite du Président sénégalais en Guinée Bissau symbolise ainsi l’engagement continu des deux pays à renforcer leurs relations bilatérales dans divers domaines, reflétant leur volonté commune de promouvoir la paix, la prospérité et le développement régional en Afrique de l’Ouest.























































Rts