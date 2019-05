« SOUKEUROU KOR » : ADJI MERGANE KANOUTÉ SOULAGE LES COUCHES VULNÉRABLES DE KAOLACK

En ce mois béni de Ramadan, la parlementaire, Adji Mergane Kanouté, par ailleurs présidente de l’Union pour le développement du Sénégal authentique a casqué fort pour venir en aide, en guise de « Soukarou kor » aux couches vulnérables de Kaolack.

Parmi les aliments que la représentante du peuple a donnés, il y a du sucre, du riz, des dattes, entres autres. Pour ce soutien, ô combien important en ce mois de Ramadan, l’émotion n’a pas manqué. En pleine cérémonie de distribution, des larmes n’ont pas manqué de couler chez certaines personnes marquées par le geste de la parlementaire. Adji Mergane Kanouté n’a pas, non plus, oublié les mosquées. Pour ces lieux de culte, Adji Mergane Kanouté a donné des dattes et du sucre. Espérons que l’exemple de la vice-présidente de la coordination des femmes de la coalition Benno bokk yakaar fera tache d’huile dans le pays