Sacre du Sénégal : un journaliste d’Al Jazeera dénonce le silence de la CAF et de la FIFA

Champion d’Afrique à l’issue de la CAN 2025, le Sénégal attend toujours une reconnaissance officielle de la part de la FIFA et de la Confédération africaine de football (CAF). Cinq jours après la finale, l’absence de toute félicitation institutionnelle suscite incompréhension et polémique.



Malgré un sacre historique des Lions de la Teranga, la Fédération sénégalaise de football (FSF) n’a, à ce jour, reçu aucun message officiel des deux instances qui régissent le football mondial et continental. Un silence d’autant plus surprenant que la FIFA comme la CAF ont pour tradition de saluer rapidement les vainqueurs des grandes compétitions, à travers des communiqués, publications officielles et messages sur les réseaux sociaux.



Ce mutisme inhabituel n’a pas échappé aux observateurs avertis. Dans les médias comme sur les plateformes numériques, journalistes, analystes et supporters s’interrogent sur cette absence de réaction, alors même que le Sénégal a dominé la compétition et marqué durablement l’histoire de la Coupe d’Afrique des Nations.



Le journaliste d’Al Jazeera Haffid DERRADJI a été l’un des premiers à dénoncer publiquement cette situation, qu’il qualifie d’« inédite » dans l’histoire de la CAN.



« C’est un précédent étrange dans l’histoire de la compétition. Près d’une semaine après la finale, aucune félicitation officielle n’a été publiée, ni sur le site de la CAF ni sur celui de la FIFA, contrairement aux usages. Pourtant, le monde entier a félicité le Sénégal, et l’histoire ne l’oubliera pas », a-t-il déclaré.



Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes et spécialistes du football africain estiment que ce silence nuit à la reconnaissance due aux champions d’Afrique. Pour certains, il relance un débat plus large sur la considération accordée aux sélections africaines, même lorsqu’elles atteignent le sommet continental.



Alors que le Sénégal savoure son titre et célèbre une nouvelle consécration continentale, l’absence de réaction officielle de la FIFA et de la CAF continue d’alimenter les discussions et d’interpeller sur le respect et la reconnaissance institutionnelle réservés aux vainqueurs africains.



































Walf