Sadio Mané vers Al Nasr : Ça se précise !

Le journaliste, très renseigné sur les dossiers chauds du mercato, a déclaré ce vendredi, qu’entre «Sadio Mané et Al Nassr, l'accord se rapproche». Fabrizio Romano déclare que les pourparlers sont à un stade avancé aujourd'hui. Le deal n’est pas encore scellé, mais progresse bien depuis hier soir. Le club bavarois et Al Nassr sont en contact direct aujourd'hui pour parvenir à un accord dans les plus brefs délais, informe toujours le journaliste. Le dossier est donc sur la dernière ligne droite.







Sadio Mané and Al Nassr, deal getting closer as reported yesterday night — talks are at advanced stages today 🟡🔵🇸🇦



Deal not sealed yet but progressing well since yesterday night ⏳



Told Bayern and Al Nassr are in direct contact today to reach an agreement as soon as possible. pic.twitter.com/WyD8ImX9X0











































Igfm