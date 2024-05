Saint Louis : Deux petites filles tuées dans l'effondrement de la dalle d'un bâtiment

Le drame a eu lieu ce samedi, dans la matinée. Malheureusement, parmi les personnes qui étaient à l’intérieur de l’édifice, figurent deux jeunes filles qui ont perdu la vie. L’une est âgée de quatre ans et le second n’avait que 6 ans.



Leur maman, elle, s’en est sortie avec des blessures. Elle est évacuée à l’hôpital régional de Saint Louis. Les deux corps ont été transportés à la morgue de l’hôpital régional de la localité.



De son côté, le préfet a décidé de la fermeture de la maison et de la vider de tous ses occupants qui étaient des locataires.



























































































Igfm