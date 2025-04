Saisie de drogue à Touba : Un individu interpellé avec 12 kg de chanvre indien.

Les éléments de la brigade de recherches du Commissariat d'Arondissement de Ndamatou ont arrêté, ce mardi 1er avril 2025, A. S. D, domicilié au quartier Gouye Toucouleur Touba se disant menuisier métallique de 24 ans, en possession de 12 kg de chanvre indien et 14 cornets supplémentaires.

La drogue était cachée dans son enclos à bétail et dans sa chambre. Cette interpellation fait suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel. L’enquête suit son cours pour identifier et interpeller d’éventuels complices.