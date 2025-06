Saisie record de 4.000 tonnes de chanvre indien

Les forces de défense et de sécurité ont réalisé un coup de filet majeur contre le trafic de drogue dans la région sud du Sénégal. À Ziguinchor, pas moins de 4.000 tonnes de chanvre indien ont été saisies dans le cadre d’une vaste opération conjointe menée par l’Armée, la Gendarmerie et les Douanes.

Présent sur place, le ministre de l’Intérieur, le Général Jean Baptiste Tine, a salué la coopération exemplaire entre les différentes forces engagées. Il a félicité les soldats de l’économie pour cette saisie colossale, estimée à 376 millions de francs CFA, correspondant à une superficie cultivée de plus de 400 hectares.



Ces quantités de drogue ont été entreposées dans les locaux de la subdivision des Douanes de Ziguinchor, en attendant leur incinération.



« La culture du chanvre indien détruit la jeunesse et gangrène notre économie », a déploré le ministre, appelant à une intensification des efforts pour enrayer ce fléau. Il a également souligné l’importance de la sensibilisation dans les zones de culture, en plaidant pour la mise en place d’alternatives économiques durables pour les populations locales.

















































