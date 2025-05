Salimata Diop : “On a sali mon image, et je ne vous le pardonnerai jamais” (vidéo)

Lors de la séance plénière de l’Assemblée nationale ce vendredi 2 mai 2025, l’ancienne ministre de la Femme, Salimata Diop plus connue sous le surnom de Ndéye Saly Diop, a défendu avec émotion son intégrité face à la procédure de levée de son immunité parlementaire. Visée dans une affaire de gestion de 44 millions FCFA du Fonds de riposte et de solidarité à la COVID-19, elle s’est adressée directement au peuple sénégalais, dénonçant une profonde injustice.



« Ces accusations m’ont profondément blessée. C’est très difficile à vivre pour ceux qui me connaissent et savent ma droiture », a-t-elle déclaré, émue. Elle a revendiqué son engagement au ministère, notamment dans le projet de retrait des enfants de la rue : « J’ai travaillé avec loyauté. Ce projet a permis de retirer 5 089 enfants de la rue. »





Concernant les soupçons de détournement, elle affirme que les fonds ont été gérés par les services compétents : « J’ai interrogé mon DAGE, qui m’a détaillé l’utilisation des fonds. On lui a demandé de cautionner, mais de quoi me mêlais-je ? » Indignée, elle s’interroge : « On m’a diffamée. En 40 ans de carrière, j’ai géré tous mes postes avec dignité. Qu’ai-je fait, sinon être une femme politique ? Est-ce un délit d’être dans l’opposition ? »





Concluant avec fermeté, Ndèye Saly Diop Dieng a réaffirmé sa confiance en la justice : « On a sali mon image, et je ne vous le pardonnerai jamais. La vérité est le début de la justice. »































seneweb