Samuel Sarr, le candidat dévot, sacrifie au rituel à Lagane

En dépit de son calendrier au pas de charge de candidat à la Présidentielle de Février prochain, Samuel Ameth Abdoulaye Sarr (son état à l'état civil) a du sursoir à ses activités politiques pour se rendre, comme à l'accoutumée, à Lagane.



Pour la gouverne de ceux qui l'ignorent encore, la communauté rurale de Ndiene Lagane est située à l'ouest du pays. Elle fait partie de l'arrondissement de Ouadiour, du département de Gossas et de la région de Fatick.



A la tête d'une forte délégation de militants, parents, amis, sympathisants, talibés et "dieuwrignes" (responsables), Sam, comme on le surnomme, enthousiaste, a participé à la moisson désormais annuelle des champs de Lagane de son vénéré guide religieux, le regretté Serigne Saliou MBACKÉ .

Le temps d'un week-end, Lagane était, pourrait-on dire, en ébullition.